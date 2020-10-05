El freni çekilmeyen araç hareket edince yoldan geçen vatandaş, önüne geçip durdurdu

Tekirdağ Marmaraereğilisi'nde bir cadde üzerinde meydana gelen olayda, 2 kişi aracı park edip fatura ödemek için bir kuruma girdi. Park halindeki araç, el freni çekilmediği gerekçesiyle hareket etmeye başladı.

O sırada yoldan geçen bir kamyonet sürücüsü, aracın duvara doğru gittiğini fark ederek kendi aracından inip duvara doğru giden aracın önüne atladı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla duvara doğru ilerleyen sürücüsüz araç, son anda duvara çarpmadan durduruldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bütün bu olanlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.