Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları
Hakkari'de belediye reisi olan Aziz Özay'ın meyve bahçeleri ve ekşi elmaları tüm şehir halkının dilindedir. Bu bahçeleri dolduran üç güzel kızı Muazzez, Türkan ve Safiye'de kasabalının eliyle gösterdiği kızlardır. Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim? Ekşi Elmalar fragmanı haberimizde.
Yönetmen ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın yürüttüğü Ekşi Elmalar filminin yapımcısı ise Necati Akpınar'dır. 28 Ekim 2016 tarihinde vizyona giren filmi Almanya'da da seyirciyle buluştu. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden, Şükran Ovalı'nın bulunduğu Ekşi Elmalar filmi hakkında ayrıntılı bilgiyi derledik.
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EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan'ın can verdiği Aziz Özay'ın, üç güzel kızı ve Hakkari'de sürdüğü mütevazi yaşamının tüm gerçekliği ile anlatıldığı Ekşi Elmalar filminin oyuncuları:
Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay
Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay
Songül Öden - Türkan Özay
Şükran Ovalı - Safiye Özay
Şükrü Özyıldız - Özgür
Fatih Artman - Hatip
Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)
Caner Cindoruk - Servet
Cezmi Baskın
Devrim Yakut - Ayda Özay
Kıvanç Baran - Arslan Cevdet
EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU
Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın şehirde meşhur olan iki özelliği vardır. Bunlardan biri görenlerin imrenerek göz süzdüğü meyve bahçeleri ve diğeri de birbirinden güzel üç kızıdır. Aziz Reis'in herkesten sakındığı kızları kasaba merkezine uğramaz, insan içine çıkmazlar. Bu kızların güzelliği dillere destan olmuş ve taliplileri de çoktur.
Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya kadar uzanır.
EKŞİ ELMALAR NEREDE ÇEKİLDİ?
Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.