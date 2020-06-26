Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ise Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

26.06.2020 22:53 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 25,69 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 123 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD, depremi sosyal medya hesabından duyurarak, "Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22.36'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

SABAH SAATLERİNDE DE MANİSA'DA DEPREM OLMUŞTU

Cuma sabahı da İzmir, Manisa ve çevre illerde hissedilen 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üstünün Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olduğunu açıkladı. TSİ 10:21'de hissedilen depremin 9.29 km derinlikte meydana geldiği kaydedildi.