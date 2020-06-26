Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 25,69 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 123 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD, depremi sosyal medya hesabından duyurarak, "Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22.36'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

SABAH SAATLERİNDE DE MANİSA'DA DEPREM OLMUŞTU

Cuma sabahı da İzmir, Manisa ve çevre illerde hissedilen 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üstünün Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olduğunu açıkladı. TSİ 10:21'de hissedilen depremin 9.29 km derinlikte meydana geldiği kaydedildi.