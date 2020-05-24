Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı: Bir polis yaralı

Edirne Keşan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki 700 Evler Konutları'nda bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen konutların bahçesine kurdukları masada alkol almaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KEŞAN'DA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Alkol alanları uyararak, ceza yazmak isteyen polislerle vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Bu sırada tartışmayı duyarak evlerinden çıkan komşularla kendilerini uyaran polisler arasında arbede yaşandı. Polis, yaşanan arbedeyi biber gazı kullanarak sonlandırdı. Çıkan arbede sırasında kaçan alkollü şüphelilerden 1'i yakalanarak, gözaltına alındı.

ÇERKEZKÖY'DE DE BİR POLİS YARALANDI

Tekirdağ Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kaplan Sokak'ta da sokağa çıkma yasağına rağmen müzik yayını yapılarak çevreye rahatsızlık verildiği ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleye giden polis ekipleri, müzik yayınının kesilmesi yönünde uyarıda bulundu. Evlerinin önüne kurdukları sistemle müzik yayını yaparak alkol alan grup, polisin uyarısını dikkate alamayınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yaşanan arbedede polis biber gazı kullanırken, başına darbe alan polis memuru A.Ş., yaralandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay üzerine bölgeye takviye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı polis memurunu ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polisin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, arbedeyi önleyerek, memura karşı koyan ve müzik yayını yaptığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.