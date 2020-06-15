'çocuklara fuhuş yaptırmak'tan 2 kişi tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 'çocukları fuhşa teşvik etmek, aracılık ettirmek ve fuhuş yaptırmak'tan haklarında toplam 71 yıl 6 ay hapis cezası olan ve polis operasyonunda yakalanan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,' çocukları fuhşa teşvik etmek, aracılık ettirmek ve fuhuş yaptırmak'tan hakkında 38 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. ile 33 yıl 6 ay hapis cezası olan E.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ve E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.