Edebiyat sözleri: En güzel edebiyat sözleri, en iyi edebi sözler, ünlü yazarların edebiyat sözleri

Edebiyat sözleri çok manalı ve anlamlı sözlerdir. Edebiyat sözlerini kullanarak çevrenizdekilere etkileyici sözler söyleyebilir ve onlara edebi yönünüzü gösterebilirsiniz. Peki en iyi edebiyat sözleri nelerdir, en iyi edebi sözler nelerdir, en beğenilen edebiyat sözleri sizlerle...

EN İYİ EDEBİYAT SÖZLERİ

Birçok edebiyat sözü vardır fakat en iyilerini bulmak zor olur. Siz yorulmayın diye en iyilerini araştırdık ve sizler için derledik. Aşağıdan en güzel edebiyat sözlerine ulaşabilirsiniz.

- Kalbin kırılabilir ya da dünyanın en güzel aşkını yaşayabilirsin, ama denemediğin sürece asla bilemeyeceksin.

- Beni anlamalısın. Çünkü ben kitap değilim, çünkü ben öldükten sonra kimse beni okuyamaz, yaşarken anlaşılmaya mecburum.

- Olduğun yerde mutlu değilsen eğer, güzel bir cümle kur ve içinde yaşa!

- Baharı yaz uğruna tükettik, aşkı naz uğruna. Ve papatyaları seviyor sevmiyor uğruna. Derken ömrü tükettik bir hiç uğruna. (Sezai Karakoç)

- Eğer bir gün çok büyük bir derdin olursa; Rabbine dönüp büyük bir derdim v?r deme. Derdine dönüp büyük bir Rabbim var de.

- Aşk erkeğe yakışır, kadın zaten aştır. (Can Dündar)

- Mahşerde en yakınımızı bile tanıyamayacağımız söylenir ya hep, benim gönül gözüm seni bir yerden ısıracak mutlaka. Adım gibi, adın gibi biliyorum bunu!

Edebiyat sözleri

- Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın.

- Gerçek aşk şans oyunları gibi. Hayali bile mutlu edebiliyor insanı; fakat tutturabilene aşk olsun. (Cemal Safi)

- Tamir ettirmedin gitti derler şu saati. Ettirmek istiyor musun demezler. Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur. (Turgut Uyar)

- Ben senin; sevgilin, eşin, baban, ağabeyin, arkadaşınım. Biri bitse biri kalır, seni hiç bırakmayacağım. (Cemal Süreya)

- Asıl marifet buluttaydı ama herkes yağmura şiir yazdı. (Cahit Zarifoğlu)

- Bilirsin, sigarayı da kalem tuttuğum gibi tutarım. Ondan tüter sevda sözleri.

- Kalbin kırılabilir ya da dünyanın en güzel aşkını yaşayabilirsin, ama denemediğin sürece asla bilemeyeceksin.

- Sevmek bu kadar güzelse, kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir.

- Yine de beddua edemem sana; Allah ne mutluluğun varsa versin.

- Alnım da açıktı, yüzüm de aktı, kimseye verecek hesabım yoktu, günah kervanımı pazara çekti, yükümde ne varsa, hepsini saydı; ah şu şairliğim olmaz olaydı!

- Art arda kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyanmadım, pekguzelsozler.com kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana. (Ahmed Arif)

- Eski hayatıma dönmeye niyetim yok" diyor Marla. Kendimi iyi hissetmek için bir cenaze evinde çalışıyordum, sırf nefes alıp vermekte oluşuma sevinmek için.

- Uçamazsan koş, koşamazsan yürü, yürüyemezsen sürün. Ama ne yaparsan yap ilerlemek zorundasın.

- Özüne, sözüne kurban olduğum yoluna, izine yüzüm sürdüğüm gündüz düşlediğim, gece gördüğüm yollar uzak, mevsim soğuk, hava kar yüz yüze gelmeden ölmek de mi var.

- Ne demiş şair; uyuyalım! Hiçbir şey olmazsa, sabah olur.

- Kalp sevmekten yorulmaz, sevene sebep sorulmaz.

EN GÜZEL EDEBİ SÖZLER

En güzel edebi sözler sizlerle. Aşağıdaki edebi sözleri sevdiklerinize söyleyebilir ve onları mutlu edebilirsiniz.

- Sevmek bu kadar güzelse, kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir.

- Dışarıya kar, yüreğime hasret, fikrime sen. Nasıl yağıyorsunuz üçünüz birden; bir bilsen.

- Eğer geceler seni düşündüğüm kadar uzun olsaydı asla sabah olmazdı...

- Ömür boyu süren hasretler vardır. Ne yaşarsa yaşasın, bir yanı eksik kalır insanın.

- Her kahkahanda Allah'a teşekkür etmiyorsan, neden her ağladığında O'na kızıyorsun?

- Bakarken kıyamamak mı, yoksa baktıkça doyamamak mı aşk?

- İnsan parasını kaybedince fakir, özgürlüğünü kaybedince esir, aşkını kaybedince şair olurmuş.

- Yanmak var yanmak var, odun yanınca kül olur adam yanınca kul olur.

- Bir dua gönder bana can evinden gizlice. Hâl olur, ferman olur, derdime derman olur.

- İsmini kağıda yazamıyorum. Gün gelir yerlere atılır diye, elerim tutmuyor çizemiyorum resmini görenler tutulur diye…

- Güvenemiyorum insanlara, dil başka olmuş yürek başka. Görünmüyor asıl çehre. Artık o kadar sık değiştiriliyor ki, maskeler bile sahte.

- Özüne, sözüne kurban olduğum yoluna, izine yüzüm sürdüğüm gündüz düşlediğim, gece gördüğüm yollar uzak, mevsim soğuk, hava kar yüz yüze gelmeden ölmek de mi var.

- Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüreğine, gözlerin zamanla takılırsa uzaklara, hele kulakların zamansız deli gibi çınlarsa, bil ki bir yerlerde özlenmişsindir.

- Benimle yarına gelecek olsaydın; seni dünde bırakmazdım!

- Unutmayın, yaktığınız can kadar canınız yanacak ve üzdüğünüz kadar üzüleceksiniz.

- Gel be, gel işte. Küfrüm tövbeme karışsın, aklım fikrime. Edebi Sözler Öyle bir gel ki bana, nefes nefese.

- Bilirsin, sigarayı da kalem tuttuğum gibi tutarım. Ondan tüter sevda sözleri.

- Uykumun içinde bir rüya, rüyamda bir gece, gecede ben… Bir yere gidiyorum delice. Aklımda sen.

- Kalp dediğin atıyor zaten, marifet ritmi değiştirebilende.

- Kitap okumanın tadını bilenler bilir ki, okumak deniz suyu içmek gibidir. İçtikçe susarsınız, susadıkça içersiniz.

EN İYİ NAZIM HİKMET SÖZLERİ

En iyi şairlerimizden birisi Nazım Hikmet Ran'ın sözlerine aşağıdan bakabilirsiniz. Şiir, roman ve edebiyat sözleri tamamı sizlerle.

Hoş geldin! Biz bıraktığın gibiyiz. Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta.

Yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir erkeğin omzuna ağır gelir!

Sevgilim, değişti mevsim çekişen gelişmelerden sonra bir sıçramakla. Ve karın altında mağrur, hamarat sürüp gidiyor hayat...

Sevgilimin hayâli dile geldi aynanın üzerinde: "- O yok, ben varım," – dedi bana günün birinde. Vurdum, düştü parçalandı ayna, kayboldu hayâl ve lâkin çok şükür sevgilim duruyor yerli yerinde… (Nazım Hikmet - Rubailer şiiri)

İçimde mis kokulu kızıl bir gül gibi duruyor zaman.

Ve benim birden bire yüzünü değil, gözünü değil, sesini göresim geldi.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.

Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya.

Pişman değilim yaşadıklarımdan, öfkem belki de yaşayamadıklarımdan.

Özlemin azı çoğu olmaz, ağırdır işte.

Ve sana söylemek istediğim en güzel söz: henüz söylememiş olduğum sözdür.

Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine...

Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa.

Bazen önemli olmamalı gidecek olan ya da gelmeyen. Çünkü bazen, başlaman gerekir her şeye yeniden.

İnsanların kanatları yok, insanların kanatları yüreklerinde.

İçimde mis kokulu kızıl bir gül gibi duruyor zaman.

Sevgilim, senin mekânın olan ve nereye sürülsem, hangi hapiste yatsam sırtımda, torbamın içinde götürdüğüm ve evlât acısı gibi yüreğimde, senin hayalin gibi gözlerimde taşıdığım şehir...

Arkadaşlık ağaca benzer, kurudu mu bir daha yeşermez.İnsan birisiyle yaşlanmalı, birisi yüzünden değil!

Ruhum ne ondan önce vardı, ne ondan ayrı bir sırrın kemâlidir, ruhum onun, o dışımdaki âlemin bende akseden hayâlidir. Ve aslından en uzak ve aslına en yakın hayâl bana ışığı vuran yârimin cemâlidir… (Nazım Hikmet - Rubailer şiiri)

Yaşamak ümitli bir iştir, sevgilim. Yaşamak: seni sevmek gibi ciddi bir iştir.

İşin en aşağılık tarafı şu ki yavrum, galiba yalnızlığa alışıyorum.

Cebimde yoktu, yüreğimden verdim.

Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun?

Ne kadar seviyorsun dersen; o kadar işte. Tavanı kadar sokağın ve dibi kadar cehennemin…

Yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir erkeğin omzuna ağır gelir!

EN İYİ CAN YÜCEL SÖZLERİ

Can yücel çok sevilen şairlerimizden birisidir. Sözleri de oldukça etkileyicidir. Peki Can Yücel'in en iyi edebiyat sözleri nelerdir şimdi onları yazalım.

Ne yormak istedim seni. Ne de yormak kendimi. Çok çalıştım, Gitmeye de kalmaya da… İkisi de aynı acı. İkisi de rezil… Daha önce de gitmiştim, Ama böyle kalarak değil…

Seninle olmanın en kötü yanı ne biliyor musun? "Seni seviyorum" sözcüğü dilimin ucunu ısırırken her konuşmamızda boş yere saatlerce havadan sudan söz etmek.

İnsan hapşırdığı gün ölmezmiş.

Yüz kızartıcı bir suç değildir hırsızlık; çalınan birinin kalbiyse eğer.

Unutma; onu artık unuttum demek, bir kez daha hatırlamaktır aslında.

Toprak gibi olmalısın. Ezildikçe sertleşmelisin! Seni ezenler sana muhtaç kalmalı! Hayatı sende bulmalı.

Tabaklarda kalan son kırıntılar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep bıraktın; bense hep arkandan ağladım.

Yeter bee! İstemiyorum artık kimseyi yanımda. Her gelen biraz daha acıtıp gidiyor nasılsa. (Can Yücel)

İçin yanarken üşümek, yüreğin kan ağlarken gülmek, özleyip de sevdiğini görememek. İşte aşk bu olsa gerek!

Sen mi kaldın dedim düzeltecek dünyayı ; vurup kapıyı çıktım.

Can Yücel'e sorarlar; Neden hep babanıza olan sevginizi anlatan şiirler yazıyorsunuz da,annenize olan sevginizi anlatan şiirler yazmıyorsunuz? Can Yücel cevap verir; Anneme olan sevgimi anlatacak kadar şair değilim.

Gitmek unutmak değildir sen bunu çok iyi biliyorsun. Aklımda gözlerin varken, sen buna gitmek mi diyorsun?

Ne kadar zordur aslında sevip de seviyorum diyememek. Görüp görmemezlikten gelmek, yaşadığını bilip de benim için öldü demek.

Gülümsemek, daha güzel bir görüntüye kavuşmanın bedava yoludur.

Bir denizanasıdır umut, Ta suların ortasında, Açılır, Kapanır, Açılır, Kapanır, Kapanır, Açılır.

Kimileri 'Seviyorum' der, çünkü ezberlemiştir. Kimileri diyemez, çünkü gerçekten sevmiştir. (Can Yücel)

Kaşı babam kaşı demeye kadar, mahmut başar kardeş, kazı babam kazı, kaşlarını.

Keşke tanışmamıza hiç fırsat olmasaydı , ve seni hayatıma şeker misali karıştırmasaydım... (Can Yücel)

Eğer çok konuşmak faydalı olsaydı, Allah iki ağız, bir kulak verirdi. Onun için, çok dinleyip az konuşmak gerek.

Gözler ve sözler ikisi de bir şeyleri gizler. Sözler ne kadar inkar etse de gözler her şeyi bir bir söyler.

Benim halim memleketin hali.

Heyt bu kadına can veren tanrım sarı bir yatışı var bütün çarşaflardan ayrı.

Yalnızım. Çünkü herhangi biriyle değil, beklediğime değecek kişiyle devam etmeliyim bu yola. (Can Yücel)

EN GÜZEL CEMAL SÜREYA SÖZLERİ

En iyi Cemal Süreya edebiyat ve edebi sözlere aşağıdan bakabilirsiniz.

Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık "sevda" da boğulur.

Biz kırıldık daha da kırılırız. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza.

Bir gün ayrıldık ve sevilmekten eskimiş bir renk gibi hissettim kendimi.

Aklıma bile gelmiyorsun artık, o kadar kalbimdesin ki!

Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı.

Aşklarda bakım istiyor, öğrenemedin gitti.

Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı...

Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var.

EN İYİ ORHAN KEMAL SÖZLERİ

Evlerden Biri, 72. Koğuş, Hanımın Çiftliği gibi değerli romanların sahibi Orhan Kemal'in en iyi edebiyat sözleri aşağıdaki gibidir.

Herkes ama herkes konuşuyor. Dinleyen yok.

"Sıcak, sinek, yağmur, çamur, ayaz… Hayat bu. Geçim derdi. Savaşmak lazım, savaşacağız"

"Borç, borç, borç… O kadar oku, sonra gel, elifi mertek belleyen birine köle ol!"

İnsanlığa, işleyen kafalar lazım, et kafalar değil. Onun için uğraşıyorum.

"Biz cahil insanlarız, parti marti bilmeyiz pek. Bizimkisi ekmek partisi…"

"İnsanın gâvuru, Müslümanı olmuyor arkadaş. İnsanın insanı, insan oluyor!"

"Gönül kimi severse güzel o."

Yüreğim gazel yaprağı gibi titriyor.

Sen ağa ben ağa, bu ineği kim sağa!

Bir gün oturup çay içelim seninle.. Çaylar benden olur, manzara senden.

EN İYİ OĞUZ ATAY SÖZLERİ

Tutunamayanlar eserinin yazarı Oğuz Atay'ın da birçok güzel edebiyat sözü vardır. Şimdi bu sözlerin birkaçını paylaşalım.

İçimden şehirler geçiyor, sen her durakta duruyor, inmiyorsun.

Çok yükseğe çıkamam; bende yükseklik korkusu var. Kimseyi yarı yolda bırakamam; bende 'alçaklık' korkusu var.

Hayatta silgim hep kalemimden önce bitti. Çünkü kendi doğrularımı yazacağım yere, tuttum başkalarının yanlışlarını sildim.

Yalnız insanların kendi içinde başlayıp biten eğlenceleri vardır.

Sırf onun eseri diye… Öyleyse, ben de hayatımın sonuna kadar aynı yerde kımıldamadan oturacağım. Herkes istediği kadar koşsun. Beni anlayacak insan, oturduğum yerde de beni bulur…

İyi geçinmek İki kişinin kusursuz olmasıyla değil. Birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur.

Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler; ağzına dolar insanın. Sussan acıtır, konuşsan kanatır.

İçimden şehirler geçiyor, sen her durakta duruyor, inmiyorsun.

Tarih bir tahriften ibarettir. Tarih, geçmişten geleceğe uzanan ve bugün gördüğümüz bir rüyadır. Bütün rüyalar gibi tarih de yorumlanabilir; ama görülürken değil.

İnsan çok sevdiği halde neden her defasında terkedilir? Ve beklenenler, neden hep vazgeçildikten sonra gelir?

Artık gelecek planlarımı hayattan gizli yapıyorum. Sanki hayat, işini gücünü bırakıp planlarımı bozmak için her şeyi yapıyor.