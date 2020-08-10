e-Okul VBS giriş sayfası MEB: LGS tercih sonucu 2020 sorgulama

LGS tercih sonuçları açıklandı! Sonuçlr e-okul ve MEB'in sistemi üzerinden öğrenilecek. Liseye geçiş heyecanı içerisindE olan adaylar, LGS 1. nakil başvurularının ne zaman olacağını da araştırıyor. LGS tercih robotu üzerinden fikir edinen öğrenciler, sonunda LGS yerleştirme sonuçlarını öğreniyor.

LGS TERCİH SONUCU SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın da duyurduğu üzere, LGS sınavına giren öğrenciler yerleştirme sonuçlarını meb.gov.tr veya e­okul.meb.gov.tr adreslerinden öğrenecek. T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgileri sorgulanabilecek.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

E-OKUL LGS TERCİH SONUCU SORGULAMA...

LGS NAKİL TARİHLERİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10 - 14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar da 17 Ağustos'ta açıklanacak. 17 - 21 Ağustos'ta da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları alınacak ve 2. nakil sonuçları da 24 Ağsutos'ta açıklanacak.

MEB LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI...