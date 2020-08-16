Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti

Eski sevgilisinin 4. kattaki evinden şüpheli şekilde düşerek ölen Duygu'nun babası Bülent Delen "Mehmet Kaplan geçen yıl alkollü halde bir kadına çarpıp ölümüne sebep olmuş ve bir gün sonra serbest bırakılmıştı. Bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti" diye konuştu.

Olay 13 Ağustos 2020 günü saat 16.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. Apartmanın 4'üncü katından düşerek ya da düşürülerek yere çakılan Duygu Delen (17) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Duygu Delen, dün Gaziantep Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye hayatını kaybeden Duygu Delen'in ailesi, akrabaları, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BABANIN İSYANI

Cenaze defin işlemleri sonrası açıklamalarda bulunan baba Bülent Delen, "Ben adalete inanıyorum güveniyorum. Bu çocuk zaten bir yıl önce de başka birinin ölümüne sebep olmuştu. Daha önce de alkollü halde 33 yaşında bir kadının ölümüne sebep olmuştu ve bir gün sonra bırakılmıştı. Benim çocuklarım gitsin askerde şehit olsun, vatan için canlarını versin başım gözüm üstüne ama bir canın alınması bu kadar kolay olmamalı. Sizce olması lazım mı? Bu işin peşini bırakmayacağız. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Allah belalarını versin diyorum bela okumak da istemiyorum ama Allah kahretsin onları" dedi.