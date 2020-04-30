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Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü şarampole uçtu

Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü şarampole uçtu Alkollü sürücü "Kuşadası'nı İzmir'e bağlı sanıyordum" dedi Aydın'ın Kuşadası ilçesine İzmir'den gelen ve polisin dur ihtarına uymayan sürücü şarampole uçtu.

30.04.2020 05:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 07:53

Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü şarampole uçtu

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Alkollü sürücü "Kuşadası'nı İzmir'e bağlı sanıyordum" dedi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesine İzmir'den gelen ve polisin dur ihtarına uymayan sürücü şarampole uçtu.

Olay saat 03.00 sıralarında Kuştur polis noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Kuşadası'na gelen Ali K. polis noktasında dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Hülya Koçyiğit Bulvarı'na giden ve aşırı sürat yapan sürücü Gazibeğendi parkı virajını dönemedi ve şarampole uçtu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ali K. ve yanında oturan arkadaşı Fatma Ç. polisin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yapılan testte sürücü 144 promil alkollü çıktı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken sürücünün ehliyetine el konuldu. Polis ekipleri şehirler arası yolculuğun yasak olduğunu söylemesi üzerine sürücünün "Burası İzmir'e bağlı değil mi?" sözü trajikomik görüntüler oluşturdu. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan, şehirler arası yolculuğa ihlalden ve sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden cezai işlem uygulandı. Çekici yardımıyla otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.