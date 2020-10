Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi

Oyun yayıncılığı sektörü her geçen gün biraz daha genişlerken, bazı oyuncular bu sektörün zirvesi olmayı hakkıyla başarıyorlar. ABD'li Rachell Hofstetter da bunlardan bir tanesi. YouTube'dan yaptığı yayınlarla geçimi sağlayan yayıncı şu sıralar, dünyanın hızlı büyüyen yayıncısı olma durumunda.

Valkyrae, bu başarıyı da 2018 yılında piyasaya sürülen Among Us isimli video oyunu sayesinde elde etti. Valkyrae de bu oyunu seven oyunculardan bir tanesi. YouTube'daki izlenme istatistiklerini Twitter üzerinden paylaşan yayıncı, başarısının ne boyutta olduğunu herkese gösterdi.

DÜNYANIN EN POPÜLER KADIN YAYINCISI

Ryan Wyatt, yaptığı açıklamalarla Valkyrae hem dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı hem de dünyanın en popüler kadın yayıncısı olduğunu duyurdu.

AYDA 11 MİLYON İZLENDİ

Valkyrae'nin paylaştığı istatistiklere baktığımızda, yayıncının ocak ayındaki izlenme sayılarının aylık bazda 300 bin civarında. Ancak, bu değer ekim ayına geldiğimizde ise 11 milyona yükselmiş durumda. Ayrıca anlık izleyici sayısındaki rekorunu da geçen ay kıran Valkyrae, 67 bin kişiye kendini izletmeyi başardı.

2 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Rachel'ın bu başarısı sosyal medya hesabına da yansıdı. Instagram'daki takipçi sayısı ise 2 milyonu aştı. Güzel yayıncının Twitter takipçi sayısı 1 milyona yaklaştı.