Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi

Sosyal medya platformu YouTube'dan yaptığı yayınlarla dikkat çeken ABD'li Rachell Hofstetter, 2018 yılında piyasaya sürülen Among Us oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. Hofstetter'ın YouTube'den yaptığı Among Us isimli video oyunu ile ilgili yayınlar ekim ayında 11 milyon izlenmeyi buldu.