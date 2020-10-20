Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi
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Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi

20.10.2020 19:16 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:36

Sosyal medya platformu YouTube'dan yaptığı yayınlarla dikkat çeken ABD'li Rachell Hofstetter, 2018 yılında piyasaya sürülen Among Us oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. Hofstetter'ın YouTube'den yaptığı Among Us isimli video oyunu ile ilgili yayınlar ekim ayında 11 milyon izlenmeyi buldu.

Oyun yayıncılığı sektörü her geçen gün biraz daha genişlerken, bazı oyuncular bu sektörün zirvesi olmayı hakkıyla başarıyorlar. ABD'li Rachell Hofstetter da bunlardan bir tanesi. YouTube'dan yaptığı yayınlarla geçimi sağlayan yayıncı şu sıralar, dünyanın hızlı büyüyen yayıncısı olma durumunda.

Valkyrae, bu başarıyı da 2018 yılında piyasaya sürülen Among Us isimli video oyunu sayesinde elde etti. Valkyrae de bu oyunu seven oyunculardan bir tanesi. YouTube'daki izlenme istatistiklerini Twitter üzerinden paylaşan yayıncı, başarısının ne boyutta olduğunu herkese gösterdi.

Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi

DÜNYANIN EN POPÜLER KADIN YAYINCISI

Ryan Wyatt, yaptığı açıklamalarla Valkyrae hem dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı hem de dünyanın en popüler kadın yayıncısı olduğunu duyurdu.

Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi

AYDA 11 MİLYON İZLENDİ

Valkyrae'nin paylaştığı istatistiklere baktığımızda, yayıncının ocak ayındaki izlenme sayılarının aylık bazda 300 bin civarında. Ancak, bu değer ekim ayına geldiğimizde ise 11 milyona yükselmiş durumda. Ayrıca anlık izleyici sayısındaki rekorunu da geçen ay kıran Valkyrae, 67 bin kişiye kendini izletmeyi başardı.

Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi

2 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Rachel'ın bu başarısı sosyal medya hesabına da yansıdı. Instagram'daki takipçi sayısı ise 2 milyonu aştı. Güzel yayıncının Twitter takipçi sayısı 1 milyona yaklaştı.

Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi

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