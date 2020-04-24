Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı

Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi şirketlerden Reckitt Benckiser, Trump'ın sözlerine karşı tüketicileri uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs Görev Gücü basın toplantısında yankı uyandıran bir öneride bulundu. Trump, toplantıda "Dezenfektanın virüsü bir dakikada yok ettiğini görüyorum. Bunu içeri enjekte etmenin bir yolu var mı? Tıpkı bir temizlik yapar gibi. Bunu araştırmak ilginç olabilir" dedi.

TRUMP'IN SÖZLERİ SONRASI ABD SAĞLIK BAKANLIĞI UYARDI

Trump'ın önerisinden sonra ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yiyecek ve İlaç Yönetimi'nin Komiseri Dr. Stephen Hahn, vücuda asla dezenfektan sokulmaması gerektiğini söyledi.

"DEZENFEKTANLAR HİÇBİR KŞULDA ENFEKTE EDİLMEMELİ"

Lysol ve Dettol isimli dezenfektanları üreten Reckitt Benckinser isimli firma ise "hiçbir koşulda" diye vurgulayarak vücuduna dezenfektanın enjeksiyon, sindirim ya da herhangi bir yolla sokulmaması gerektiğini söyledi. Firma, "Dezenfektanlar hiçbir koşulda enjekte edilmemeli, içilmemeli, yenmemelidir"dedi.