Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu hatalı diye kaldırdı

Koronavirüse karşı bilim insanları ve doktorlar ilaç ve aşı geliştirmek için zamanla yarışırken, Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı klinik deneme veritabanından bir rapor yayımlandı. Raporda, koronavirüsün tedavisi için önerilen Remdesivir isimli ilacın bir faydasının olmadığı aksine yan etkilerinin olduğu yer alırken; DSÖ, bir süre sonra yayımladığı raporu kaldırdı.

"237 HASTA ÜZERİNDE DENENDİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın da, "Kovid-19'a karşı umut veren bir ilaç" yorumunu yaptığı Remdesivir'in ilk tam kapasiteli klinik testinde sonuç çıkmadığı ortaya çıktı. Birçok ülkede yaratılan pozitif algı sebebiyle dünya çapında stok sıkıntısının olduğu Remdesivir'in "altın standart" olan 237 hasta üzerinde denendiği belirtildi.

İLACIN YAN ETKİSİ VAR

Denemeler sonrasında Remdesivir'in bir etkisi olmaması bir yana denemelerin "yan etkiler" sebebiyle erkenden sonlandırıldığı kaydedildi.

DSÖ, RAPORU KALDIRDI

Yaşanan bu durum ise Dünya Sağlık Örgütü'nün kamuya açık olan "klinik denemeler veritabanında" yer aldı. Fakat bu rapor kısa bir süre sonra kaldırıldı.

"HATA ANLAŞILINCA KALDIRILDI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasareviç, "Belgenin, araştırmayı yürüten uzmanlar tarafından hazırlanan taslağı DSÖ'ye gönderildi fakat hata anlaşılınca hemen kaldırıldı. Rapora diğer uzmanların da bakmasının ardından erişimi tekrar açacağız" dedi.

"BİR FAYDASI OLMADI"

ABD'li Gilead Sciences isimli şirket tarafından üretilen ilaç ile ilgili kaldırılan raporda şu ifadeler yer alıyor:

"Bu araştırmada hastanedeki yetişkin Covid-19 hastalarında remdesivirin klinik ya da virolojik bir faydası olmadı. Remdesivir, 18 hastada (toplam hastaların yüzde 11.6'sında) erken sona erdi çünkü yan etkisi vardı."