Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros, koronavirüsü pandemisinin uluslararası bir halk sağlığı sorunu olarak devam ettiğini açıkladı.

Koronavirüsü salgını kapsamında yapılan haftalık basın toplantısını gerçekleştiren DSÖ Başkanı Tedros ve komite üyeleri önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump'ın özellikle Çin ile işbirliği yapıldığı konusunda suçladığı DSÖ, bu yöndeki suçlamalara da yanıt verdi.

HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ ATILACAK YENİ ADIMLAR AÇIKLANDI

DSÖ komite üyeleri, Başkan Tedros'a destek açıklamasında bulunurken, pandemi nedeniyle durma noktasına gelen hava yolu taşımacılığı ile ilgili atılacak yeni adımları açıkladı.

Havacılıktaki kısıtlamalar nedeniyle kargo uçuşlarının taşıdığı gıda ve temizlik malzemelerinin ulaşımında sıkıntılar yaşandığını belirtin DSÖ yetkilileri, ülkeler ve ortaklarıyla birlikte bu sorun üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus

TEST VE TAKİP UYARISI

Tedros ise zayıf sağlık sistemine sahip ülkeler üzerindeki tehlikenin geçmediğine dikkat çekti.

Salgının sağlık sistemi zayıf ülkelerde yeniden artışa geçme tehlikesinden endişe ettiklerini belirten Tedros, bu ülkelere destek verilmesi çağrısında bulundu.

İzolasyon, test ve tedavinin her hasta için uygulanması gerektiğini hatırlatan Tedros, her temasın izlenmesi konusundaki uyarıları yineledi.

"BİR ÇOK ÜLKE KOVİD-19 KAYNAKLI ÖLÜMÜ DOĞRU ŞEKİLDE TESPİT EDEMİYOR"

DSÖ'de görevli Amerikalı bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu Maria Van Kerkhove, birçok ülkenin Kovid-19 nedeniyle yaşanılan ölümleri doğru şekilde tespit edemediğini belirtti.

Maria Van Kerkhove

Bir başka DSÖ görevlisi Dr. Ryan ise tedbirleri kaldırmaya başlayan ülkelere, vakaların yükselişe geçmesi durumunda yeniden sert tedbirler almaları uyarısında bulundu.