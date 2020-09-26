Dünya koronavirüs tablosu (26 Eylül Cumartesi) | Dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 26 Eylül koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

26 EYLÜL CUMARTESİ DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

26 Eylül 2020 Cumartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 32.887.619 (32 milyon sekiz yüz seksen yedi bin...) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir.

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26 EYLÜL CUMARTESİ DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

15 Eylül Cuma günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.245 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise 7.858 'dir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 995.428 olmuştur.

26 EYLÜL CUMARTESİ DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +135.373 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 24.261.806

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 7.630.385

Durumu kritik hasta sayısı : 63.984

DÜNYA GENELİNDE EYLÜL AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

15 Eylül vaka sayısı : 233.014

14 Eylül vaka sayısı : 270.149

13 Eylül vaka sayısı : 308.315

12 Eylül vaka sayısı : 303.250

11 Eylül vaka sayısı : 288.787

10 Eylül vaka sayısı : 250.003

9 Eylül vaka sayısı : 265.147

8 Eylül vaka sayısı : 203.897

7 Eylül vaka sayısı : 265.855

6 Eylül vaka sayısı : 297.325

5 Eylül vaka sayısı : 298.727

4 Eylül vaka sayısı : 286.217

3 Eylül vaka sayısı : 279.338