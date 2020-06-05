Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü

Beşiktaş'ın antrenmanda ABD'li George Floyd'u anmak için yaptığı koreografi dünya basınında büyük ilgi gördü.

05.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:32

Beşiktaşlı futbolcular, ABD vatandaşı George Floyd'un Minneapolis'te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesine dün antrenmanda yaptığı koreografi ile tepki gösterip, Floyd'u anmıştı.

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DÜNYA BASININDA MANŞET OLDU

Siyah-beyazlıların bu hareketi, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının da dikkatini çekti.

Beşiktaş'ın paylaşımını ESPN, Globoesporte, Sports Center ESPN, BeFoot, Actu Foot, B/R Football, Sopitas, AS, Telemundo, Goal Italy, Goal Espanol, Beinsports France, La hincadamx (Meksika), Nogometo manija (Sırbistan) ve Foxsports Brasil haberlerinde yer verdi.