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Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü

Beşiktaş'ın antrenmanda ABD'li George Floyd'u anmak için yaptığı koreografi dünya basınında büyük ilgi gördü.

05.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:32

Beşiktaşlı futbolcular, ABD vatandaşı George Floyd'un Minneapolis'te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesine dün antrenmanda yaptığı koreografi ile tepki gösterip, Floyd'u anmıştı.

DÜNYA BASININDA MANŞET OLDU

Siyah-beyazlıların bu hareketi, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının da dikkatini çekti.

Beşiktaş'ın paylaşımını ESPN, Globoesporte, Sports Center ESPN, BeFoot, Actu Foot, B/R Football, Sopitas, AS, Telemundo, Goal Italy, Goal Espanol, Beinsports France, La hincadamx (Meksika), Nogometo manija (Sırbistan) ve Foxsports Brasil haberlerinde yer verdi.

Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
FENERBAHÇE: NE YAPARSANIZ YAPIN FENERBAHÇE DÜNYANIN EN İYİ TAKIMIDIR! FENERBAHÇE YENSE DE YENİLSE DE BİZİM İÇİN ÖYLEDİR. FENERBAHÇE KUPA ALAMASA DA BÜYÜK TAKIMDIR. ÇÜNKÜ ÇOK TARAFTARI VAR.
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