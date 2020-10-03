Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'nin test politikasını övdü

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Türkiye'nin test politikası ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin test kapasitesinin artmasının takdir edilecek bir durum olduğunu vurgulayan DSÖ, "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin semptom göstermeyen kişiler de dahil olmak üzere tarama testlerini yapabilmek amacıyla nisan ayındaki günlük test kapasitesini ağustos ayından itibaren üç katına çıkarmasını ve virüsün yayılmasını önleme stratejisini takdire şayan bulmaktadır. Bu sayede, herhangi bir semptom göstermeyen kişiler de dahil sağlık sisteminin daha fazla insana ulaşabilmesi mümkün olmaktadır. Risk altındaki bireyler, şüpheli ve olası vakalar ve teyit edilen vakaların yakın temaslıları test açısından önceliklendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

"BU YAKLAŞIM BULAŞ ZİNCİRİNİ KIRMAK İÇİN BİR ÖN KOŞULDUR"

Açıklamada test yapılmasının önemli olduğu vurgulandı ve "Türkiye, semptom gösteren ya da göstermeyen tüm Covid- 19 pozitif vakalarını izole etmektedir. Bu yaklaşım bulaş zincirini kırmak için bir ön koşuldur. DSÖ, aynı zamanda, konuyla ilgili DSÖ rehberi kapsamında veri toplama ve pandemiye yanıt önlemlerinin uyumlu hale getirilmesine yönelik çağrılar yapmaktadır. DSÖ, raporlama ve veri toplama mekanizmalarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için Türkiye'nin de dahil olduğu tüm üye ülkeleri ile düzenli ve gerekli görüldüğünde istişarelerini devam ettirmektedir. DSÖ olarak, Covid- 19'un durdurulabilmesi için pandemi sürecinde veri paylaşımını daha güçlü hale getirmek ve kanıta dayalı kararları desteklemek amacıyla karşılaşılan sorunlar ve çözümleri ele almak üzere bölgede ülkeleri bir araya getirmeyi planlamaktayız" denildi.

KOCA: TÜRKİYE DENEYİMİNİ PAYLAŞMAYA HAZIR

DSÖ tarafından yapılan açıklamaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile cevap veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "DSÖ bugün Avrupa bölgesinde Covid- 19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

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