Güne yatay seyirle başlayan dolar 7,55'ten işlem görüyor

Dün, en düşük 7,4870, en yüksek ise rekor seviye olan 7,5646'yı gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,5500'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 7,5558'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,9650'den, sterlin/TL ise 9,8073'ten satılıyor. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.