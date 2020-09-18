Dolar/TL, 7,54 seviyesinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 7,54 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın son işlem günün düşüşle başlamasının ardından 7,5440'tan işlem görüyor.

Dolar/TL, 7,54 seviyesinden işlem görüyor
18.09.2020 09:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:58

Dolar/TL, haftanın son işlem günün düşüşle başlamasının ardından 7,5440'tan işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,4870, en yüksek 7,5646 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,5500'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,5440'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 8,9490'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 9,7810'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 92,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1860 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Murat Birinci
Murat Birinci
AA Editörü
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