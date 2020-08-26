Dünkü rekorunun ardından düşeşe geçen dolar, 7,36'dan işlem görüyor

Dolar/TL, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,3933'ten tamamladı. Akşam saatlerinde 7,41'in üzerine çıkarak rekor kıran kur, yeni güne yükselişle başlamasının ardından tekrar düşüşe geçti. Kur sat 11.30 itibarıyla 7,36'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,7026'dan, sterlin/TL de altında 9,6862'den satılıyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin takip edileceğini belirterek, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.