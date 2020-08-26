Güne yükselişle başlayan dolar 7,40'tan işlem görüyor Dün 7,41'in üzerine çıkarak rekor tazeleyen dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 7,40'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,74'ten, sterlin ise 9,72'den alıcı buluyor.

Dolar/TL, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,3933'ten tamamladı. Akşam saatlerinde 7,41'in üzerine çıkarak rekor kıran kur, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 7,4005'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,7419'dan, sterlin/TL de önceki kapanışın hemen altında 9,7269'dan satılıyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin takip edileceğini belirterek, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA