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Güne yükselişle başlayan dolar 7,40'tan işlem görüyor

Dün 7,41'in üzerine çıkarak rekor tazeleyen dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 7,40'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,74'ten, sterlin ise 9,72'den alıcı buluyor.

26.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:40

Dolar/TL, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,3933'ten tamamladı. Akşam saatlerinde 7,41'in üzerine çıkarak rekor kıran kur, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 7,4005'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,7419'dan, sterlin/TL de önceki kapanışın hemen altında 9,7269'dan satılıyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin takip edileceğini belirterek, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.

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Güne yükselişle başlayan dolar 7,40'tan işlem görüyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
TÜRKİYE Lİ: dolar faiz altın şeytan işleriyle uğraşıp boğazından helal lokma geçmemiş pis tefeciler ülkenin altını oyuyorlar haramzadeler zıkkım olsun
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