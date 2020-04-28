Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,99'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,57'den, sterlin ise 8,69'dan alıcı buluyor.

28.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:50

Dün 6,9523-6,9950 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 6,9861'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,9930'dan işlem görüyor.

Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 7,5710'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,6990'dan satılıyor. Dolar endeksi dünkü kapanış seviyesinin yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 100,1 seviyesinde seyrederken, euro/dolar paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,0827'den işlem görüyor.

'DOLARDA 6,95-7,00 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN