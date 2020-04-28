Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,99'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,57'den, sterlin ise 8,69'dan alıcı buluyor.
Dün 6,9523-6,9950 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 6,9861'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,9930'dan işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 7,5710'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,6990'dan satılıyor. Dolar endeksi dünkü kapanış seviyesinin yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 100,1 seviyesinde seyrederken, euro/dolar paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,0827'den işlem görüyor.
'DOLARDA 6,95-7,00 LİRA BANDI İZLENECEK'
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.
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Kaynak: AA