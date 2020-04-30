Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,98'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,60'dan, sterlin ise 8,70'den alıcı buluyor.
Dün 6,9933 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası düşüşe geçerek 6,9442'ye kadar geriledi ve günü yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,9511'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 6,9886'dan işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL 7,6022'den, sterlin/TL ise 8,7072'den satılıyor. Dolar endeksi, üst üste 4. işlem günü süren düşüşünü bugüne de taşıyarak 99,5 seviyesinde seyrederken, euro/dolar paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,0880'den işlem görüyor.
FED FAİZİ SABİT BIRAKTI
Fed, Ocak ayından bu yana ilk kez normal takviminde gerçekleştirilmiş toplantısında politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Karar metninde, Fed'in, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için elindeki tüm araçlarını kullanmaya bağlı olduğu vurgulandı. Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştirdiği basın toplantısında, ekonomik faaliyetin ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir oranda düşüş göstereceğine dikkati çekerek, toparlanmanın güçlü olması için daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını ifade etti.