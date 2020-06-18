Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor

Dün 6,8325-6,8597 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8450'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 12.05 itibarıyla 6,8591'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,7175'ten, sterlin/TL de 8,5916'dan satılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dünkü Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunda Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde soruları cevaplayarak, Fed'in ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanmakta kararlı olduğunu ve ekonominin daha fazla desteğe ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Dolar endeksi, dün 97,3 seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda yatay bir seyirle 97,0 seviyesinde dengelendi. Euro/TL paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1254 seviyesinde seyrediyor.

'DOLARDA 6,87 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışına İngiltere Merkez Bankası'nın kararlarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in destek, 6,87'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.