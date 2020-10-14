Yükselişe devam eden dolar 7.93 liradan işlem görüyor

Merkez Bankası pazartesi günü lira cinsi zorunlu karşılıklaraödenen faizleri 200 baz puan artırırken, döviz cinsi zorunlu karşılıklarda komisyonu yarıya düşürdü. Buna göre, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizler 16 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi.

TCMB Cuma günü de döviz karşılığı lira swap piyasasında lira faiz oranını yüzde 10.25'ten yüzde 11.75'e yükseltti. TCMB bu oranları 21 Ağustos'ta yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e, 25 Eylül'de ise yüzde 9.75'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,170 ve 1,181 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.31 düşüşle 1,174.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.24 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.25 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.80 eksideydi.

DOVİZ REKOR SEVİYELERDE

Döviz piyasalarındaki işlemlerde; dolar en düşük 7.9010 lira ve en yüksek 7.9424 lirayı gördükten sonra, 7.93 – 7.94 lira aralığında, euro en düşük 9.2816 lira ve en yüksek 9.3342 lirayı gördükten sonra, 9.31 – 9.32 lira aralığında, sterlin en düşük 10.2394 lira ve en yüksek 10.2813 lirayı gördükten sonra 10.22 – 10.25 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.17352 - 1.17509 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17407 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve "Küresel çaptaki gelişme ve haber akışları risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, yurt dışı piyasalarda son günlerin aksine dalgalı ve hafif satıcılı bir görünüm etkili oldu" ifadelerine yer verildi.