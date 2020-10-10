Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinin başında gelen Doktorlar'ın Doktor Ela'sı ve Hasan'ı bir araya geldi. Şimdilerde kendi aileleriyle Marmaris ve Göcek'te tatil yapan ünlü isimler, dün akşam buluştular. 10 yıl sonra bir araya gelen Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, o anları ölümsüzleşip paylaştı. Özilhan daha sonra da Pınar Altuğ ile fotoğrafını yayınladı.

İKİSİ DE SETLERİ BIRAKTI

Yıllar önce iş adamı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, iki çocuğunun ardından setlerden uzaklaştı. Pınar Altuğ ile evlenen bir kız çocuğu babası olan Yağmur Atacan da setlerden uzak kalıp farklı bir iş sektörüne yöneldi.