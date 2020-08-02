Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü

Amerika'nın Washington eyaletine bağlı Prosser kentinde 36. yaşı için doğum günü partisi veren Amy Brown, nişanlısı Brandon Fayard'ı arkadaşı Amanda Hill ile birlikte yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü. Yaş kutlaması tam anlamıyla zehir olan Brown, gördükleri karşısında hayal kırıklığı yaşadı ve iki el ateş ederek yakın arkadaşı Amanda'yı hiç acımadan öldürdü.

İKİ KADIN ÇOK İYİ ARKADAŞTILAR

36. yaş günü için parti veren Amy Brown, bir evin yanına park edilmiş karavana arkadaş grubunu çağırdı. Geceye nişanlısı Brandon Fayard, 35 yaşındaki arkadaşı Amanda Hill ve Amanda'nın erkek arkadaşı Ben de katıldı.

Nişanlı çift Brown ve Brandon, sabun, dudak kremi, vücut yağı gibi ürünler satan, A + B Farm adlı küçük bir işletmeyi birlikte yürütüyordu.Amy Brown, Amanda'yla ise yıllar önce, her ikisi de yerel bir seyahat dükkanında çalıştıklarında tanışmıştı. İki kadın aynı zamanda çok iyi arkadaştılar.

YASAK AŞK CAN ALDI

Olay ise şöyle gerçekleşti: Doğum günü gecesi eğlenceli bir şekilde devam ederken, saat gece yarısını vurduğunda Brandon, gruba ertesi gün çalışacağı için eve dönüp yatacağını söyledi. Kalan arkadaşlar kutlamaya, içkilerini içip sohbet etmeye devam etti. Çok geçmeden, Amanda tuvaleti kullanmak için yandaki eve girdi ve bir süre geri dönmedi.

Amanda 20 dakika boyunca dönmeyince Amy meraklandı ve o da eve girdi. Tuvalette kimse yoktu. Yatak odasına girdiğinde ise şok oldu. Arkadaşı Amanda, nişanlısı Brandon ile yataktaydı. Amy, arkadaşı Amanda'yıgöğsünden iki kez vurdu. Brandon ve silah seslerini duyan birkaç komşu da 911'i aradı. Kısa sürede polis ekipleri ve ambulans olay yerine geldi. Bir çocuk annesi olan Amanda'ya ilk müdahaleler yapıldı ancak genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Soruşturmanın bir parçası olarak Brown sorguya alındı, arkadaşını vurduğunu ve öldürdüğünü hemen kabul etti. Ama Amanda'nın kendisine saldırdığını ve kendini savunmak zorunda kaldığını söyledi.

YARGIÇ, 15 YIL HAPİS CEZASI VERDİ

Brown, arkadaşını öldürmekle suçlandı ve hapishanede geçirdiği beş günün ardından yargılanmasını beklemek üzere kefaletle serbest bırakıldı. Amy, mahkemenin sonuçlanmasıyla suçlu bulundu. Jürinin karar vermesi üç saatten kısa sürdü. Yargıç, Amy'e 15 yıl hapis cezası verdi.