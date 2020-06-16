Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu

Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'ı PKK kampında yaptığı ziyaretlerde Öcalan'ın kendisine çiçek vermesine yönelik yapılan eleştiriler karşısında bir kez daha duruma açıklama getirmeye çalıştı.

Dün akşam Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programının konuğu olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Sami Şen arasında söz konusu fotoğrafın tartışması geçti.

"NE YAPSAYDIM?"

Konunun açılması üzerine Perinçek, "Ben oraya gittim ve bana tarladan gelincik toplayıp verdi. Ne yapsaydım?" ifadelerini kullandı. Salim Şen ise bu sözlere "Gelincik toplamadı, siz birlikte teröristlerin oluşturduğu bir kıtayı teftiş ettiniz" diyerek karşılık verdi.

"BENİM NE YAPTIĞIM MEYDANDA"

Bunun üzerine Perinçek, "Benim ne yaptığım meydanda" derken Şen, "Evet meydanda, sorun burada zaten meydanda" ifadesini kullandı.

DOĞU PERİNÇEK'İN TERÖRİST BAŞI ABDULLAH ÖCALAN ZİYARETİ

Perinçek'in terörist başı Abdullah Öcalan'ı ziyaretiyle ilgili Vatan Partisi'nin internet sitesinde ise şu ifadeler yer alıyor "Perinçek, 1989 Ekim ayında ve 1991 Nisan ayında Abdullah Öcalan ile iki kez görüştü. Perinçek, o zaman Vatan Partisi Genel Başkanı değil, 2000'e Doğru dergisinin Genel Yayın Yönetmeni idi. Türkiye'nin hemen hemen bütün önde gelen gazetecileri, Güneri Cıvaoğlu, Fatih Altaylı, Hasan Cemal, Mehmet Ali Birand, Cengiz Çandar ve diğerleri de, Apo ile görüşmeler yaptılar. En son MİT Müsteşarı Emre Taner'in Apo ile görüşmesi basına yansıdı"