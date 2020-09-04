Meteoroloji, 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde yarın öğlen yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.