Meteoroloji, 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Meydana gelebilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
04.09.2020 22:03 | Son Güncelleme: 04.09.2020 23:32
Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde yarın öğlen yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.