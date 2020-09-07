Doğu Akdeniz'deki Türk savaş gemileri Kıbrıs Türkü'nü selamladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürüyor.
07.09.2020 20:05 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:09
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürüyor.
Tatbikata katılan TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) ve TCG Osmangazi (NL-125) savaş gemileri Girne Limanı yanından geçerek, Kıbrıs Türk halkını selamdı. Savaş gemilerinin halkı selamlaması büyük ilgi çekti.
- Lefkoşa
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