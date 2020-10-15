Dm ne demek? Dm atmak ne anlama geliyor? Sosyal medyada ne için kullanıyor? Instagram ve Twitter'da ki kullanım alanı nedir?

Sosyal medyanın hayatımızda büyük bir yer kaplamasıyla beraber bazı kelimelerin kullanımında da artış olmuştur. Hatta hayatımıza yeni kelimeler girmiştir. Bu kelimelerden birisi ise dm kelimesidir. Peki dm kelimesi ne anlama geliyor?İşte cevabı haberimizde…

DM NE DEMEKTİR?

DM, İngilizce açılımı"direct message" sözcüklerinin baş harfleri kullanılarak yapılan bir kısaltma şeklinde tanımlanabilir. Türkçesinin ise "direkt mesaj" anlamına geldiği söylenebilir. Instagram ve Twitter platformlarında birine, yalnızca o kişinin görebileceği şekilde mesaj atmak anlamına gelmektedir. Özel, kısa veya uzun mesajlar atıp o kişiyle sohbet etmek analmına gelir.

Sosyal medya platformlarında uygulamanın içindeyken birbiriyle iletişime geçme olarak açıklanabilir. Mesaj özelliğinin yanı sıra müzik ve fotoğraf paylaşımı da yapılabilir. Hemen hemen bütün uygulamalarda dm özelliği bulunmaktadır.