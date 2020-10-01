Trabzonspor, Al Ahli forması giyen Djaniny Semedo'yu kadrosuna kattı
01.10.2020 13:04 | Güncelleme: 01.10.2020 13:59
Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala Trabzonspor, hücum hattına önemli bir transfer yaptı. Bordo mavililer, Al Ahli forması giyen Djaniny Semedo'yu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.
Hücum hattının büyük bir bölümüne takviye yapan Trabzonspor, forvet hattına Djaniny Semedo'yu kattı. Bordo-mavili takım, 29 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek.
Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Djaniny, bu gece Lizbon'dan İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a giderek, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.
AL AHLI 10 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİ
Benfica formasıyla Portekiz Ligi tecrübesi de bulunan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Djaniny için Al Ahli 2018 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi.