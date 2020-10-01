Djaniny Semedo, Trabzonspor'da

Hücum hattının büyük bir bölümüne takviye yapan Trabzonspor, forvet hattına Djaniny Semedo'yu kattı.

Hücum hattının büyük bir bölümüne takviye yapan Trabzonspor , forvet hattına Djaniny Semedo'yu kattı. Bordo-mavili takım, 29 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek.

Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Djaniny, bu gece Lizbon'dan İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a giderek, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Benfica formasıyla Portekiz Ligi tecrübesi de bulunan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Djaniny için Al Ahli 2018 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU