Vakaların arttığı Diyarbakır'da tedbirler hiçe sayıldı! Geç saatlere kadar düğün yapıldı, sosyal mesafeye uyulmadı

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Diyarbakır'da, valiliğin aldığı son tedbirlere rağmen vatandaşlar, geç saatlere kadar düğün yapıp, düğün konvoyu gerçekleştirdi. Konvoyda vatandaşların maskesiz olduğu gözlemlenirken, konvoy sonrası halay çekildi.

DÜĞÜN KONVOYUNDA "PES" DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran'da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda 1 Temmuz'da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı. Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında vaka sayılarının artış gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır'da maske takılma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralına uyulması ve düğün saatlerine kısıtlama getirildiği belirtilmesine rağmen düğün konvoyu yapılıp 'pes' dedirten görüntüler kaydedildi. Her gün yüzlerce koronavirüs vakasının olmasına rağmen kalabalık şekilde düğünler yapılıp, düğün konvoyu gerçekleştirildi. Konvoylarda bir çoğunun maske takmadığı görülürken, konvoy sonrasında mesafe ve maske zorunluluğunu hiçe sayılmasıyla halay çekildiği görüntülere yansıdı.

DÜĞÜN SAATLERİNE KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde artış gösterdiği Diyarbakır'da, İl Hıfzıssıha Kurulunun koronavirüs ile ilgili olarak almış olduğu yeni kararları açıklayan Vali Münir Karaloğlu, "Virüsün en çok yayıldığı alanlar düğünler ve kafeler. Bugünkü toplantıda özellikle düğünlerde ilgili kararlar alındı, akşam düğünleri 19.30'da başlayacak, 22.30'da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00'da başlayıp 15.00'da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık. Düğünlerde halay ve dans bundan böyle yasak. Sadece gelin ve damat dans edebilir şekilde karar aldık. Bugünden itibaren düğünlerde gelin ve damat dışında diğer katılımcıların halay veya dans etmesi kısıtlanmıştır. Ayrıca düğünlerle ilgili olarak almış olduğumuz yeni kararda düğünlerde konvoy olayı bir müddet yasaklandı. Bundan böyle bulaşma riski olan düğün ve benzeri etkinliklerde araçlarla konvoy yapılması kısıtlanmıştır" şeklinde alınan kararları açıklamıştı.