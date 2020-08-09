Diyarbakır'da karı koca arasında başlayan kavgaya aile bireyleri de karıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

09.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:57

Diyarbakır'da akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da karı koca arasında başlayan tartışmaya, aile bireyleri de katıldı.

Tartışmanın bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.