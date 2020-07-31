Evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki çocuktan dün geceden bu yana haber alınamıyor. Tüm köy jandarmayla birlikte kaybolan çocuğu arıyor.
31.07.2020 23:47 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:02
Dicle'ye bağlı Kelekçi köyünde oturan Çiçek ailesinin 4 yaşındaki oğlu Miraç, evinin önünde oynarken kayboldu.
JANDARMA HER YERDE ONU ARIYOR
Çocuklarının evin önünde olmadığını fark eden aile, köylülerle aramaya başladı. Yapılan aramalardan sonuç çıkmayınca jandarmaya haber verildi. Jandarma ekiplerinin, küçük Miraç'ı bulmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.