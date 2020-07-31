Evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Dicle'ye bağlı Kelekçi köyünde oturan Çiçek ailesinin 4 yaşındaki oğlu Miraç, evinin önünde oynarken kayboldu.

JANDARMA HER YERDE ONU ARIYOR

Çocuklarının evin önünde olmadığını fark eden aile, köylülerle aramaya başladı. Yapılan aramalardan sonuç çıkmayınca jandarmaya haber verildi. Jandarma ekiplerinin, küçük Miraç'ı bulmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.