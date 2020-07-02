Diyarbakır-Ankara uçağında koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürüldü

Ankara seferini yapan yolcu uçağında, koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, inişten sonra hastaneye götürüldü.

Diyarbakır Havalimanı'ndan, Ankara seferini yapmak üzere saat 11.10'da havalanan yolcu uçağında, kalkıştan bir süre sonra fenalaşan 1 yolcuya, ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı.Yolcuda koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine, Ankara Esenboğa Havalimanı'na bilgi verildi. İnişin ardından sağlık görevlilerince alınan önlemler altında adı açıklanmayan yolcu, hastaneye götürüldü. Karantinaya alınan yolcunun durumunun, yapılacak Covid-19 testinden sonra belli olacağı öğrenildi.