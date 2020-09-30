Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan açıklaması: Sahada ve masada yanındayız

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ile başlayan çatışmalar 4'üncü gününe girerken, Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajları verilmeye devam ediliyor. Ermenistan'ın saldırısı ile ilgili olarak açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı" dedi.

"ERMENİSTAN'A TEMMUZ AYINDA DA UYARI GÖNDERDİK"

Ermenistan'ın uluslararası hukuku hiçe saydığını aktaran Çavuşoğlu, "BM'nin çok sayıda kararı var, 4 tane karar var. Ermenistan uluslararası hukuku hiçe sayıyor, sorunun diplomasi ile çözülmesini istemiyorum diyor. Burada sistematik saldırı yaptıkları ortada. Temmuz ayında da çok güçlü bir uyarı gönderdik Ermenistan'a aklını başına al biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız dedik. Peki Ermenistan bu cesareti nereden buluyor? Ermenistan bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı. Azerbaycan (Ermeni işgali sorununu) sahada çözmek istiyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız dedik. Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız diyoruz ya bu boş bir söz değil. Çabalarımızı sürdürüyoruz. Artık bu sorunun çözülmesi lazım" dedi.

"AZERBAYCAN MÜCADELEYİ KENDİ TOPRAKLARINDA VERİYOR"

Açıklamalarına devam eden Çavuşoğlu, "Azerbaycan mücadeleyi kendi topraklarında veriyor. Dünyanın neresinde işgalciyle toprakları işgal edilen aynı muameleyi görüyor. Azerbaycan Türkiye'ye hangi alanda destek duyarsa varız. Ermenistan Ortadoğu bölgelerinden getirdiği Ermenileri de illegal şekilde işgal ettiği topraklara yerleştiriyor"