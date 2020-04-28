Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG tarafından Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu Caddesi'nde, bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen saldırıda 42 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil hayatını kaybetti. Eli kanlı terör örgütünün hain saldırısının ardından Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERENLER BU SALDIRIDAN SORUMLUDUR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde gerçekleştirdiği saldırıya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Hain terör örgütü PKK/YPG bu mübarek Ramazan gününde bile çoluk çocuk demeden masum sivilleri katletti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne destek verenler ve onu terör listesinden çıkarmaya çalışanlar da bu alçak saldırıdan sorumludur" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN TERÖR ÖRGÜTÜNE GÖZDAĞI

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütüne gözdağı verdi. Soylu paylaşımında, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.