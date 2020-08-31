Dion McGhee kimdir? Dion McGhee kaç yaşında nereli? Dion McGhee hangi pozisyonda oynuyor? Dion McGhee hangi takımlarda oynadı?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Dion McGhee, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Dion McGhee kimdir? Dion McGhee hangi takımlarda oynadı? Dion McGhee kaç yaşında nereli? Dion McGhee hangi pozisyonda oynuyor?

DİON MCGHEE KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Eylül 2000

Kaç yaşında: 19yaşında

Nereli : Oldham, Birleşik Krallık

Mevkiisi : Orta saha Yan mevki:

Yan mevkiisi : Sol Bek, Sol Kanat

TRANSFER GEÇMİŞİ

2017 Man. Utd. Alt.

2017 Man Utd U18

2019 Man Utd U23

2020 – Kulüpsüz

DİON MCGHEE 2019 - 2020 PERFORMANSI

Premier Lig'de 9 maça çıktı. 1 sarı kart gördü.

Dion McGhee, 2018-19 sezonunda Premier Lig'de 19 maça çıkıp 5 gol kaydetmişti.