Dion McGhee kimdir? Dion McGhee kaç yaşında nereli? Dion McGhee hangi pozisyonda oynuyor? Dion McGhee hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Dion McGhee, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Dion McGhee kaç yaşında nereli? Dion McGhee hangi pozisyonda oynuyor? Dion McGhee hangi takımlarda oynadı? Dion McGhee kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Dion McGhee, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Dion McGhee kimdir? Dion McGhee hangi takımlarda oynadı? Dion McGhee kaç yaşında nereli? Dion McGhee hangi pozisyonda oynuyor? DİON MCGHEE KİMDİR? Doğum tarihi: 14 Eylül 2000 Kaç yaşında: 19yaşında Nereli: Oldham, Birleşik Krallık Mevkiisi: Orta saha Yan mevki: Yan mevkiisi: Sol Bek, Sol Kanat TRANSFER GEÇMİŞİ 2017 Man. Utd. Alt. 2017 Man Utd U18 2019 Man Utd U23 2020 – Kulüpsüz DİON MCGHEE 2019 - 2020 PERFORMANSI Premier Lig'de 9 maça çıktı. 1 sarı kart gördü. Dion McGhee, 2018-19 sezonunda Premier Lig'de 19 maça çıkıp 5 gol kaydetmişti.