Dilhan Eryurt kimdir? Dilhan Eryurt kaç yaşında, nereli?

Ünlü fizikçi Dilhan Eryurt, İzmir'de doğdu.ODTÜ'de astrofizik anabilim dalını kurdu ve ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevini üstlendi. Babası Denizli milletvekili Abidin Ege olan Eryurt, 2012 yılında hayatını kaybetti. Dilhan Eryurt neden öldü?

DİLHAN ERYURT KİMDİR?

Eryurt, 29 Kasım 1926 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Babası, 1944'te Denizli milletvekili olarak TBMM'ye giren Abidin Ege'dir. Ailesi önce İstanbul'a, birkaç yıl sonra da Ankara'ya taşındı. İlköğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Kız Lisesi'ne devam etti. Lise yıllarında matematiğe ilgisi vardı. Bu nedenle lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi Bölümü'ne girdi. Astronomi merakı üniversite öğrenimi sırasında ortaya çıktı.

Google'ın Dilhan Eryurt için hazırladığı doodle

MİCHİGAN ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİM GÖRDÜ

Ünlü fiizkçi, 1946 yılında İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi'nde astronomi bölümü açmak üzere görevlendirilen Tevfik Oktay Kabakçıoğlu'nun yanında iki yıl fahrî asistanlık yaptı. Lisansüstü çalışmalarına bir süre Michigan Üniversitesi'nde devam etti ve 1953'te Ankara Üniversitesi Astrofizik Anabilim Dalı'nda doktorasını ve ardından doçentlik çalışmalarını tamamladı.

KURUMDA ÇALIŞAN TEK KADINDI

1959'da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın bursuyla iki yıl Kanada'da kaldı. Burada Prof. Dr. Alastari G. W. Cameron ile çalıştı. Ardından ABD'ye giderek önce Amerikan Soroptimist Federasyonu bursuyla ABD'de Indiana Üniversitesi'nde görev aldı. Üniversiteye bağlı Goethe Link Gözlemevi'nde yıldız modelleri yapmakla tanımış Prof. Dr. Marshall Wrubel ile çalıştı. Ardından NASA'ya bağlı Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'nde görev aldı. Çalışmalarına NASA'da devam eden Alastair G. W. Cameron ile Güneş tarihi üzerine araştırmalar yaptı. Bu dönemde Goddard Uzay Araştırma Ensitütüsü'ndeki görevi sırasında kurumda çalışan tek kadın astronomdu.

APOLLO BAŞARI ÖDÜLÜ VERİLDİ

Dilhan Eryurt'un Goddard Enstitüsü'nde yaptığı çalışmalar, Güneş hakkında o zamana kadar yanlış bilinen bazı gerçekleri ortaya çıkardı. Böylelikle, Güneş'in parlaklığının oluşumundan bu yana gittikçe artmadığını, geçmişte çok daha parlak ve sıcak olduğunu ortaya koydu. Çalışmaları o dönemde yeni başlayan uzay uçuşlarının gidişatını etkileyecek derecede önemliydi. Aya ilk iniş için yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle 1969'da Apollo Başarı Ödülü ile onurlandırıldı. Eryurt, Goddard Enstitüsü'nde iki yıllık çalışmasını tamamladıktan sonra kıdemli araştırmacı olarak enstitüde çalışmaya devam etti. Enstitü, kendisini yıldızların oluşumu ve gelişimi üzerine araştırmaları için yeni bilgiler edinmek üzere California Üniversitesi'ne gönderdi.

1968'de Türkiye'ye gelerek ODTÜ'de bir yıl görev yapan Dilhan Eryurt, bu sırada TÜBİTAK'ın desteğiyle I. Ulusal Astronomi Toplantısı'nı gerçekleştirdi. 1969-1973 arasında NASA'da bilimsel araştırmalarını sürdürdü. 1973 yılında ODTÜ Fizik Bölümü'ne dönerek astrofizik ana bilim dalını kurdu. 1977 yılında Tübitak Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülü ile ödüllendirildi. 1988'de fizik bölümünün başkanlığını yürüttükten sonra beş yıl süreyle Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı yaptı. 1993 yılında emekliye ayrıldı.

Tarihe geçen fizikçi Dilhan Eryurt, 13 Eylül 2012'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da hayatını kaybetti. Eski Erzurum milletvekillerinden Sabahattin Eryurt'un eşidir.