Sosyal medyayı sık sık gündem olan Dilan Çıtak Tatlıses, dikkat çekici açıklamaları ile magazin gündemine geliyor.İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kaç yaşında sorularının yanıtları merak konusu oldu. Dilan Çıtak kimdir? İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kaç yaşında?

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak Doğum Tarihi: 2 Aralık 1989

Dilan Çıtak Kaç Yaşında: 30 yaşında

Dilan Çıtak Ebeveynler: İbrahim Tatlıses, Işıl Çıtak

Dilan Tatlıses, 2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu.

Çıtak, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bırakarak enstürmanına piyano olarak devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper's Ferry,Wally's Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış "The Julliard School"dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.

Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band'in solistliği ve İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde de vokal olarak yer almıştı.