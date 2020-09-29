16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğuna çeşitli zamanlarda cinsel istismarda bulundukları ileri sürülen şahıslar ile kızın ablası gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklanırken, kız çocuğunun ablası adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, Akbük Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrılan N.G. (51) kızları C.N.K. (16) ve H.K. ile birlikte Akbük Mahallesi'nde yaşamaya başladı. İddialara göre, cinsel istismara uğrayan C.N.K.'nin durumu ise annesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Annesi, kızının durumuyla ilgili Akbük'te jandarmaya şikayet etmesi sonucunda mağdur C.N.K. başından geçenleri jandarmaya anlattı. Mağdur çocuk C.N.K.'nin (16) ifadesinde S.O. ile yakın komşu olduğunu, S.O.'ya ait tekne ile balık tutmak için denize açıldıktan sonra defalarca cinsel istismara uğradığını, daha önce de bu kişiler ve isminin Ü. olduğunu bildiği kişi tarafından da ormanlık alanda cinsel istismara uğradığını, K.Ç. ve E.P.'nin de kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Ayrıca genç kız, ablası H.K.'nin de kendisini zengin erkeklere para karşılığında ilişkide bulunmaya zorladığını iddia etti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, ABLASI ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Mağdur kızın ifadesinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili olarak S.O. (49), K.Ç. (20), E.P. (15) adlı şüphelileri adreslerinde yakalarken, abla H.K. de adliyeye çıkartıldı. Şüphelilerden S.O. ile K.Ç. adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.P. serbest bırakılırken, küçük yaştaki mağdurun ablası H.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.