Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın çıktı! 15 kişi son anda kurtuldu
22.10.2020 23:53 | Güncelleme: 23.10.2020 00:04
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde seyir halindeki servis otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı otobüsteki 15 kişi, kendisini son anda dışarı attı.
Şanlıurfa'da bir fabrikanın işçilerinin taşındığı servis otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Araçtaki 15 kişi son anda kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılmaz hale geldi.
SON ANDA KURTULDULAR
Yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Mustafa Mengi'nin kullandığı 63 S 0659 plakalı servis minibüsü hareket halindeyken yanmaya başladı. Alevlerin sardığı otobüsteki 15 kişi, kendisini son anda dışarı attı.
OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Sürücü, itfaiye ve polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından otobüs kullanılamaz hale geldi.