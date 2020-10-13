DHA muhabiri Haci Bozkurt, koronavirüsten hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uzun süredir DHA muhabiri olarak görev ve 20 gün önce rahatsızlanarak Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Haci Bozkurt, yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı. Karantina sırasında fenalaşan Bozkurt, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Hastanede bulunduğu süreçte durumu ağırlaşan Bozkurt, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bozkurt, bugün sabah karşı doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti.

Ölümü ile ailesi ve meslektaşlarını yasa boğan Haci Bozkurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Musa Peygamber Mezarlığı'na defnedildi.