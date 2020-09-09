Midilli Adası'nda karantinaya alınan mülteci kampında yangın çıktı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda koronavirüs sebebiyle karantinaya alınan ve 13 bin sığınmacının kaldığı Moria mülteci kampında henüz tespit edilemeyen sebeplerle yangın çıktı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmeye çalışılan yangında kısa süreli panik yaşanırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sebebiyle kampta büyük maddi hasar meydana gelirken, sığınmacıların karantina sebebiyle öfkeli olduğu ve alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine direndiği belirtildi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Vatandaşı Koruma Bakanlığı'na bağlı Sivil Savunmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias adada bugünden itibaren geçerli olacak ve 4 ay boyunca sürecek "acil durum" ilan etti.

35 SIĞINMACIDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

Öte yandan, mülteci kampındaki Somali asıllı bir sığınmacıda (Covid-19) çıkması sebebiyle karantinaya alınmış, yapılan testlerde toplam 35 sığınmacının enfekte olduğu tespit edilmişti.



