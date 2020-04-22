Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan'da özel oturumla toplanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu oturumda yer almayacak.

BAHÇELİ, KATILMAYI DÜŞÜNÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine gelen oturum davetini kabul edip etmediği henüz netlik kazanmazken, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin oturuma katılacağı öğrenildi.

MİLLETVEKİLLERİNE 'ÖNLEM' UYARISI

TBMM, koronavirüs salgının gölgesinde ilk kez bir oturum gerçekleştirecek. Tedbirlerin alınacağı bu oturumda, milletvekillerinin de bu önlemlere tam anlamıyla uyması isteniyor.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un; virüs nedeniyle milletvekili sayısından endişe ettiği, bu nedenle bazılarına özel bir istekte bulunarak, gelmemelerini istediği belirtiliyor.